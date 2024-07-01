Ankara Katliamı’nda karar duruşması bugün

Haber Merkezi

Ankara’da 10 Ekim 2015’te IŞİD’in saldırısı sonucu 103 kişinin yaşamını yitirdiği 10 Ekim Katliamı davasında bugün karar duruşması görülecek.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 09.30’da görülecek olan karar duruşmasında 26 sanıktan 10'u hakkında karar verilmesi, IŞİD üyesi olduğu belirtilen 16 sanığın ise firari olmaları nedeniyle dosyalarının ayrılması bekleniyor.

26 Haziran’da görülen bir önceki duruşmada mahkeme heyeti yakınlarını kaybedenler ve yaralılar dinlenmişti. Sanıklardan Erman Ekinci’nin avukatının 3 gün sağlık rapor aldığı için savunmasının alınamayacağını kaydeden mahkeme başkanı, diğer sanık avukatlarının da öğleden sonraki duruşmaya katılmamaları nedeniyle savunmalarını alamadığı için duruşmayı ertelemişti.