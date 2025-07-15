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Ankara Keçiörengücü, Berkan Mahmut Keskin'i transfer etti

Ajans Haberleri
  • 15.07.2025 13:04
  • Giriş: 15.07.2025 13:04
  • Güncelleme: 15.07.2025 13:04
Kaynak: AA
Ankara Keçiörengücü, Berkan Mahmut Keskin'i transfer etti

ANKARA (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sağ bek oyuncusu Berkan Mahmut Keskin'i renklerine bağladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Berkan Mahmut Keskin ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Berkan'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Berkan Mahmut, geçen yıl bonservisi Iğdır FK'dayken kiralık olarak Bursaspor'da forma giymişti.

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