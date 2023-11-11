Ankara Keçiörengücü-Bodrum FK maçının maçın ardından

Trendyol 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Cenk Özcan, maç sonucundan çok genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmayı önemsediklerini söyledi.

Özcan, sezonun 12. haftasında 1-1 eşitlikle biten Bodrum FK maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk yarısında istediklerini yapamadıklarını ancak devre arasında yaptıkları sistem değişikliğinin ardından oyunda üstünlüğü ele geçirdiklerini ifade etti.

Maçın ikinci yarısında baskı kurmalarına karşın son dokunuşlarda ve final paslarında etkili olamadıklarını aktaran Özcan, "Bunları çalışacağız. Futbolcu yetiştirmek bizim için maç sonucundan daha önemli. Altyapımızdan çıkan oyuncularımızın sahada olması bizim için daha önemli. Kazanamadık ama kaybetmedik de çünkü play-off içinde rakibimiz bir takımla oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bodrum cephesi

​​​​​​​Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir de "Puan puandır." dedi.

Oyuncularının iyi mücadele ettiğini dile getiren Taşdemir, "Maçtan 1 puanla ayrılmak düştü bize. Puan puandır, heybemize koyup devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün'ü eleştiren Taşdemir, "Hakemlerin sahadaki her şeyi korumaları gerekiyor. Sakatlanan futbolcu arkadaşları nedeniyle 'Oyunu durdur.' diyen futbolcularımızın hepsine sarı kart verdi. Sahada, elinde sarı kartla dolaşan bir hakem vardı bugün. Geçen sene de aynı takımla yaptığımız maça yine bu hakem verilmişti, ilginç." değerlendirmesinde bulundu.