Ankara Keçiörengücü, Emre Satılmış ve Abazaj'ı transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, kaleci Emre Satılmış ve Arnavut oyuncu Kristal Abazaj'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon 68 Aksaray Belediyespor'da görev yapan 27 yaşındaki kaleci Emre Satılmış ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Başkent ekibi ayrıca son olarak Arnavut kulüplerinden KF Tirana'da forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Kristal Abazaj ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.