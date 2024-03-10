Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK maçının ardından

1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'ye 2-0 yenilen Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Tahsin Tam, öz eleştiri yapmaları gerektiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tahsin Tam, kendileri için çok önemli bir maçtan mağlubiyetle ayrıldıklarını belirtti.

Ligde çıkışta olan bir takımla karşılaştıklarına işaret eden Tam, şöyle konuştu:

"Kazanmak istediğimiz maçta basit hatadan kaynaklı yediğimiz gol, takımımızı demoralize etti. Geri dönüş için çabalar gösterdik. Rakibimiz çok az gol yiyen, kompakt oynayan bir takım. Yakaladığımız fırsatlar da oldu ama maalesef bunları golle sonuçlandırmakta zorlandık. Kendimize dönük öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Neleri daha iyi yapmamız gerektiğine dönük bir farkındalık takımımızın üzerinde mutlaka yaratacağız. Bir an önce kendimizi yenileyip, önümüzdeki maçlarda arzu ettiğimiz puanları alıp rahat bir sezon geçirmek istiyoruz."

- Kutlu: "Erkan Özdamar çok değerli bir hakem"

Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, karşılaşmayı yöneten hakem Erkan Özdamar'la ilgili "Çok değerli bir hakem. Ne yazık ki ülkemizde değerli olan bir şekilde aşağı çekilip, bir şekilde yıpratılmaya çalışılıyor. Bunlardan biri de Erkan Özdamar. Bu ligde olması, bu ligdeki takımlar ve hakemler için katkı olur, değer katar ama daha yukarılarda maç yönetmeyi hak eden bir hakemdi. Kendisine maçtan önce söyleyecektim ama maçtan sonra söylemek nasip oldu. Türk futbolu adına önemli bir hakem. İnşallah tekrar hak ettiği yere çıkar. Maçın sonucu ne olursa olsun maçta önce bunu planlamıştım." ifadelerini kullandı.

Kutlu, maça ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çok iyi mücadele eden, oyunu hem defansif hem de ofansif açıdan iyi oynayan bir takımız. Son 9 maçta bir gol yedik. Gol yememenin yanında pozisyon da çok az veriyoruz. Bugün de rakibimize sadece bir gol pozisyonu verdik. Bu çok önemli. 9 maçta 1 gol yiyince, pozisyon da vermeyince dışarda defansif oynayan bir takım algısı oluşuyor. Aslında ofansif oynuyoruz. Bu algının da ortadan kalkmasını istiyorum. 1,5 yıl önce göreve gelmiştik. O dönemden itibaren oyuncularımızın takımlarına, şehirlerine yönelik ortaya koymuş oldukları müthiş bir aidiyet duygusu var. Bugün de bunu yansıttılar, hepsine teşekkür ediyorum."