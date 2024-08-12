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Ankara Keçiörengücü, kaleci Mehmet Erdoğan'ı kadrosuna kattı

Ajans Haberleri
  • 12.08.2024 23:43
  • Giriş: 12.08.2024 23:43
  • Güncelleme: 12.08.2024 23:43
Kaynak: AA
Ankara Keçiörengücü, kaleci Mehmet Erdoğan'ı kadrosuna kattı

1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü, 20 yaşındaki kaleci Mehmet Erdoğan'ı renklerine bağladığını duyurdu.

Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz daha önce Konyaspor forması giyen genç kaleci Mehmet Erdoğan ile anlaşmaya varmıştır. Mehmet'e kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Profesyonel kariyerine, 2022-23 sezonunda altyapısından yetiştiği Konyaspor'da başlayan Mehmet, Türkiye 18 ve 19 yaş altı milli takımlarında da oynadı.

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