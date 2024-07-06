Ankara Keçiörengücü'nden 3 transfer

Başkent temsilcisi, Görkem Bitin, Arda Yılmaztürk ve Oğuzcan Çalışkan'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Pendikspor'dan Görkem Bitin, Çorum FK'den Arda Yılmaztürk ve Bulvarspor'dan Oğuzcan Çalışkan'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon kiralık olarak kadroda yer alan Görkem Bitin'le yeniden anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Ara transfer döneminde başkent temsilcisine kiralık gelen forvet Görkem, 7 maçta forma giymiş 3 gol, 1 asistlik performans yakalamıştı.

Açıklamada ayrıca Çorum FK'den Arda Yılmaztürk ve Bulvarspor'dan Oğuzcan Çalışkan'ın da transfer edildiği belirtildi.