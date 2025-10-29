Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya vardı
Kaynak: AA
ANKARA (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüze kulübümüze hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı sezonlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Başkent ekibi, Sedat Ağçay ile yollarını ayırmıştı.