Ankara kol kola direniyor

BirGün ANKARA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, çalışma arkadaşları ve belediye başkanlarının tutuklanmasıyla başlayan eylemler devam ediyor.

19 Mart’tan itibaren Ankara’da eylemlerin merkezi üniversite yerleşkeleri ile Güvenpark oldu.

MAHALLELER EYLEM ALANI

Polisin eylemlerin başladığı yer olan Güvenpark ile Kızılay Meydanı’nı ablukaya almasıyla önceki akşam protestolar ilçelere, mahallelere yayıldı.Yurttaşlar “Tek adam rejimine karşı her yerde ayaktayız” sloganıyla Çankaya’nın Ayrancı, Dikmen, Esat-Seyran ile Yüzüncüyıl mahallelerinde sokağa çıktı. Çağrı yapılan noktalarda toplanan yurttaşlar iktidarın hukuksuzluklarını protesto eden sloganlarıyla yürüdü.

Yenimahalle, Mamak, Keçiören ve Etimesgut ilçelerinde de yüzlerce kişi tek adam rejimine karşı sokağa çıktı. Yurttaşlar yürümeye başladığında çevredeki evler ışıklarını açıp kapatmaya, camlarından ve balkonlarından tencere tava çalmaya başladı. Araç sürücüleri kornalarıyla destek verirken yürüyenlerin sayısı katlanarak arttı.

Genellikle akşam saatlerinde yapılan eylemler dünden itibaren gündüze de taşındı. Dün öğle saatlerinde TMMOB, KESK ve Ankara Tabip Odası’nın çağrısıyla yurttaşlar Çankaya Belediyesi önünde toplandı. “Emeğimiz, haklarımız, geleceğimiz ve demokrasi için ayaktayız” pankartı açan yurttaşlar “Son aylarda, özellikle son iki hafta içinde yaşanan gelişmeler mevcut iktidarın ülkeyi hızla zifiri bir karanlığa sürüklediğini göstermektedir. Ülkeyi yönetme kudretini gittikçe kaybeden, ekonomiyi çıkmaza sürükleyen iktidar bir yönetememe krizi yaşıyor. Ülke öyle bir hale getirildi ki sokak röportajlarında konuşan yurttaşlar hatta falcılar dahi iktidara, siyasilere hakaret gerekçesi ile gözaltına alınıyor, cezaevine konuluyor” dedi. Açıklamada şu çağrı da yapıldı: “KESK Ankara Şubeler platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası olarak buradan bir kez daha ilan ediyoruz. En temel haklarımızı yok sayan, emeğe kölelik dayatan bu düzeni kabul etmiyoruz! Ülkeyi yönetenlere de buradan çağrıda bulunuyoruz. Yeter artık! Barışçıl protesto hakkını engellemekten vazgeçin.”

***

ODTÜ’YE GECE OPERASYONU

Günlerdir ODTÜ'de eylem yapan öğrenciler sürekli polis müdahalesiyle karşı karşıya kalıyor. Üniversite yerleşkesine giriş çıkışları engellenen öğrenciler hafta başında polis ablukası ve şiddeti nedeniyle boykot kararı aldı. Her akşam yerleşke içinde toplanan ve yürüyüşe geçen öğrenciler sürekli biber gazı ve TOMA'lardan sıkılan su ile engellenmeye çalışıldı. Gözaltıların yaşandığı ODTÜ’de, önceki gece saat iki dolayında yeni bir müdahale yaşandı. Boykot etkinlikleri kapsamında Dağcılık ve Kış Sporlar Kolu (DKSK) tarafından yerleşke içindeki Fizik Çimleri'nde kurulan kamp, çevik kuvvet ekiplerince basıldı. Onlarca gözaltı aracı okul içerisine girdi. Herhangi bir uyarı yapılamadan müdahale edilen öğrencilerin çadırlarından eşyaları çıkarıldı. Plastik mermilerin de kullanıldığı söylenen saldırıda 9 öğrenci gözaltına alındı.

***

ÖĞRENCİLERİN YANINDAYIZ DEDİLER

Ankara'daki devlet üniversiteleri ile özel üniversiteler de protesto eylemlerine sahne oldu. Geçmiş yıllarda öğrenci eylemlerine çok fazla katılmayan Bilkent Üniversitesi, TED Üniversitesi, Atılım Üniversitesi gibi özel üniversitelerin öğrencileri de iktidara yönelik tepkilerini bazen kendi yerleşkelerinde bazen de merkezi eylemlerde dillendirdi. Tüm üniversitelerdeki öğretim üyeleri de hem iktidarın hukuksuz uygulamalarına tepkilerini hem de güvenlik güçlerinin sert müdahalelerine maruz kalan öğrencileriyle dayanışmalarını, basın açıklamaları ve protesto yürüyüşleriyle gösterdi. Öğretim üyelerinin yaptığı açıklamalarda, "Protesto dâhil olmak üzere yasal ve meşru haklarını kullanan öğrencilerimizin yanındayız" denildi.

***

ANKARA’DA 355 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Valisi Vasip Şahin, 19 Mart'ta eylemlerin başlamasından bu yana 355 kişinin gözaltına alındığını, gözaltına alınanlardan 4'ünün tutuklandığını bildirdi. Vali Şahin gösteri ve eylemlerde 373 kişi hakkında işlem yapıldığını belirterek, "Bunlardan 355'i gözaltına alındı. 89'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 kişi tutuklandı. 120 şahıs hakkında gözaltı işlemleri devam etmektedir. Bütün gençlerimizi, vatandaşlarımızı yasa dışı eylemlerden uzak durmaya davet ediyoruz" dedi.