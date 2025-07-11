Ankara Lise Taban Puanları 2025 | Anadolu & Fen & İmam Hatip Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
11 Temmuz’da açıklanan LGS sonuçlarının ardından, Ankara’daki lise tercihleri için Anadolu, Fen ve İmam Hatip liselerinin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri, Başkent’te tercih yapacak öğrenciler tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte 2024 yerleştirme sonuçlarına dayanan güncel veriler…
2025 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ankara’da lise tercihi yapacak öğrenciler, en iyi liselerin puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve bazı tematik okullar, başarı sıralaması yüksek adayların ilgisini çekiyor. Aşağıda yer alan tablo, 2024 yerleştirme sonuçlarına göre hazırlanmıştır ve 2025 için referans niteliği taşımaktadır.
ANKARA LİSE TABAN PUANLARI 2025
|#
|Lise Adı
|Taban Puan
|Kontenjan
|Yüzdelik Dilim
|İlçe
|Tür
|1
|Ankara Fen Lisesi
|494.52
|90
|%0.08
|Çankaya
|Fen Lisesi
|2
|Pursaklar Fen Lisesi
|488.70
|150
|%0.41
|Pursaklar
|Fen Lisesi
|3
|Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi
|488.40
|30
|%0.53
|Çankaya
|Fen Lisesi
|4
|Atatürk Anadolu Lisesi
|483.94
|30
|%0.84
|Yenimahalle
|Anadolu Lisesi
|5
|Cumhuriyet Fen Lisesi
|482.91
|30
|%1.02
|Çankaya
|Fen Lisesi
|6
|Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay MTAL
|482.91
|30
|%1.02
|Elmadağ
|Mesleki Teknik
|7
|Keçiören Aydoğan Aydın Fen Lisesi
|480.20
|30
|%1.44
|Keçiören
|Fen Lisesi
|8
|Erman Ilıcak Fen Lisesi
|477.71
|90
|%1.63
|Sincan
|Fen Lisesi
|9
|Yenimahalle Fen Lisesi
|477.41
|30
|%1.71
|Yenimahalle
|Fen Lisesi
|10
|ASELSAN MTAL (Elektrik-Elektronik)
|475.40
|60
|%2.05
|Yenimahalle
|Mesleki Teknik