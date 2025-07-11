Ankara Lise Taban Puanları 2025 | Anadolu & Fen & İmam Hatip Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

2025 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ankara’da lise tercihi yapacak öğrenciler, en iyi liselerin puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve bazı tematik okullar, başarı sıralaması yüksek adayların ilgisini çekiyor. Aşağıda yer alan tablo, 2024 yerleştirme sonuçlarına göre hazırlanmıştır ve 2025 için referans niteliği taşımaktadır.

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI 2025