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Ankara Lise Taban Puanları 2025 | Anadolu & Fen & İmam Hatip Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

11 Temmuz’da açıklanan LGS sonuçlarının ardından, Ankara’daki lise tercihleri için Anadolu, Fen ve İmam Hatip liselerinin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri, Başkent’te tercih yapacak öğrenciler tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte 2024 yerleştirme sonuçlarına dayanan güncel veriler…

BirBilgi
  • 11.07.2025 12:06
  • Giriş: 11.07.2025 12:06
  • Güncelleme: 11.07.2025 12:09
Ankara Lise Taban Puanları 2025 | Anadolu & Fen & İmam Hatip Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

2025 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ankara’da lise tercihi yapacak öğrenciler, en iyi liselerin puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve bazı tematik okullar, başarı sıralaması yüksek adayların ilgisini çekiyor. Aşağıda yer alan tablo, 2024 yerleştirme sonuçlarına göre hazırlanmıştır ve 2025 için referans niteliği taşımaktadır.

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI 2025

#Lise AdıTaban PuanKontenjanYüzdelik DilimİlçeTür
1Ankara Fen Lisesi494.5290%0.08ÇankayaFen Lisesi
2Pursaklar Fen Lisesi488.70150%0.41PursaklarFen Lisesi
3Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi488.4030%0.53ÇankayaFen Lisesi
4Atatürk Anadolu Lisesi483.9430%0.84YenimahalleAnadolu Lisesi
5Cumhuriyet Fen Lisesi482.9130%1.02ÇankayaFen Lisesi
6Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay MTAL482.9130%1.02ElmadağMesleki Teknik
7Keçiören Aydoğan Aydın Fen Lisesi480.2030%1.44KeçiörenFen Lisesi
8Erman Ilıcak Fen Lisesi477.7190%1.63SincanFen Lisesi
9Yenimahalle Fen Lisesi477.4130%1.71YenimahalleFen Lisesi
10ASELSAN MTAL (Elektrik-Elektronik)475.4060%2.05YenimahalleMesleki Teknik
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