ANKARA- Lüks cip dakikalar içinde kül oldu; o anlar kamerada

ANKARA'da seyir halindeki lüks cip henüz bilinmeyen nedenle alev aldı ve dakikalar içinde kül oldu. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Yangın, saat 17.15 sıralarında Çankaya ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Levent Şengil idaresindeki 06 L 3032 plakalı lüks cip, henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Şengil ve cipte bulunan 2 akrabası yangını erken fark ederek cipten yara almadan çıktı. O anda yoldan geçen sürücüler yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak yolu trafiğe kapattı. Dakikalar içinde cipin tamamını saran alevler, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. O anlar anbean kameraya yansırken lüks cip kullanılamaz hale geldi.

Cipte yolcu olarak bulunan Murat Kılıç, "Önce mavi duman çıktı ondan sonra durduk bakalım nereden kaynaklanıyor diye. Yağ mı yakıyor diye merak ettik. Kaputu açtığımızda alev çıkmaya başladı. Yağ yoktu. Birkaç kişi durdu 5-6 tane tüp harcadık. Netice bu" dedi.

'KEŞKE SÖNDÜREBİLSEYDİK'

Yangına aracında bulunan yangın tüpü ile ilk müdahaleyi yapan TIR şoförü Hüdai Dede, "Keşke söndürebilseydik. Yangın daha yeni başlamıştı müdahale ettik ama yeterli olmadı elimizdeki tüpümüz. Yangın motor kısmından başladı. Biz geldiğimizde motor kısmındaydı daha arka tarafa gelmemişti söndüremedik. Memur beyler de yardımcı oldu keşke söndürebilseydik" ifadelerini kullandı.

Yol yangının söndürülmesinin ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.