Ankara merkezli 10 ilde 'change araç' operasyonu: 35 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 10 ilde gerçekleştirilen 'change araç' operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, 2025 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 407 şüphelinin yakalandığını,160 kişinin ise tutuklandığını açıkladı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılının ilk 9 ayında (1 Ocak-30 Eylül) 19 ilde “Change Araç” şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 495 vatandaşımızı mağdur ettiği tespit edilen toplam 407 şüpheliyi yakaladık. 160’ı TUTUKLANDI.104’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığımız koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Çeşitli marka-model 495 adet aracı change yaparak vatandaşlarımızı mağdur ettikleri tespit edildi."