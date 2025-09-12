Ankara merkezli 14 ilde 'C31K platformu' operasyonu: 30 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Telegram ve Discord isimli sosyal iletişim servislerinde yer alan 'C31K' platformuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 30 kişi gözaltına alındı.

Telegram ve Discord gibi iletişim servislerinde yer alan 'C31K' platformunda, başta 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismar ve tehdit içerikli paylaşımlar olmak üzere; hayvanlara işkence görüntüleri, "milli ve dini değerlere hakaret paylaşımları", deprem, yangın gibi afetlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik ifadeler, bazı olaylarda mağdur aileleri hedef alan taciz ve tehdit paylaşımları, "şehit" aileleri ve yakınlarına yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından platforma ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

İncelemeler sonucunda 84 sosyal medya hesabından 17'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 40 kişi tespit edildi.

Tespit edilenlerden 2'sinin yurt dışında bulunduğu belirlenirken, 38 kişiye yönelik Ankara merkezli 14 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 30 kişi gözaltına alındı.