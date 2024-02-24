Ankara merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Uyuşturucu madde imalatı ve satışı gerçekleştirdiği tespit edilen 14 şüpheli şahsa yönelik Ankara ve Aksaray’da icra edilen eşzamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde üretip satan 14 şüpheliyi belirledi. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Ankara ve Aksaray’da gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda şahıslardan 12’sini yakalayarak gözaltına aldı.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdürüldüğü aktarıldı. 16 farklı adreste icra edilen operasyonda ele geçirilenler ise şöyle:

3 bin 200 gram uyuşturucu uyarıcı madde, 28 adet uyuşturucu içme aparatı, 14 adet telefon, 1 adet muşta, 9 bin 890 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para".