Ankara merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 32 kişi tutuklandı

Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 92 kişşiden 32'si tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli dört ilde 17 Nisan 2025 tarihinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 92 şüpheli yakalanırken, tespit edilen 11 şüphelinin de değişik suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 32’si, 18 Nisan 2025 tarihi itibarıyla tamamlanan ifade ve adli işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hâkimliğince ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan tutuklandı.

2 şüpheli hakkında ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Gözaltındaki diğer şüphelilerle ilgili adli işlemler sürüyor.