Ankara merkezli 5 ilde 'tefecilik' operasyonu: 40 gözaltı

Ankara merkezli 5 ilde tefecilik suçlarına yönelik operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında tefecilik yaptığına dair beyanlar bulunan D.T.'nin, eylemlerini örgütlü faaliyet çerçevesinde işlediği tespit edildi.

MASAK raporları dikkate alınarak, 'Tefecilik' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya üye olma' suçlarından yürütülen soruşturmada, 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli Konya, Kastamonu, Zonguldak ve Denizli'de eş zamanlı operasyon yaptı.

Şüphelilerden 40'ı gözaltına alınırken, 1'inin cezaevinde olduğu tespit edildi. Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü belirtildi. (DHA)