Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Operasyon Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı yürütülüyor.

Güncel
  • 26.09.2025 08:41
  • Giriş: 26.09.2025 08:41
  • Güncelleme: 26.09.2025 08:48
Kaynak: AA
Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Fotoğraf: AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, haklarında operasyonel ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları ile beyanlar bulunan 4'ü aktif, 6'sı ihraç olmak üzere 10 şüpheli tespit edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyonların devam ettiği bildirildi.

BirGün'e Abone Ol