Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Operasyon Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı yürütülüyor.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, haklarında operasyonel ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları ile beyanlar bulunan 4'ü aktif, 6'sı ihraç olmak üzere 10 şüpheli tespit edildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyonların devam ettiği bildirildi.