Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, haklarında operasyonel ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları ile beyanlar bulunan 4'ü aktif, 6'sı ihraç olmak üzere 10 şüpheli tespit edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyonların devam ettiği bildirildi.