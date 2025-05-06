Ankara merkezli 7 ilde IŞİD operasyonu: 27 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye ve Irak’ta IŞİD adına faaliyette bulunan 5'i Türk vatandaşı 27 şüphelinin bugün gözaltına alınmasına karar verildiğini açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ortak çalışmalar sonucunda, Suriye ve Irak’ta DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyette bulundukları, MASAK raporlarıyla örgütsel amaçlarla açılan banka hesap numaraları üzerinden nakdi yardımlarda bulunarak DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağlamak suretiyle terörizmin finansmanı suçunu işlediklerine dair deliller elde edilen 5’i Türk vatandaşı olmak üzere 27 şüphelinin, Ankara merkezli 7 ilde, 6 Mayıs 2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanması ile Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince devam edilmektedir.”