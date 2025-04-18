Ankara merkezli dört ilde uyuşturucu operasyonunda 32 kişi tutuklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 92 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen deliller doğrultusunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen toplam 119 şüphelinin 17 Nisan tarihinden itibaren Ankara merkezli 4 ilde eşzamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Cezaevinde bulunan 11 şüpheli haricinde gözaltı kararı verilen kişilere yönelik başlatılan operasyonlarda yakalanan 92 şüpheliden 32’si, 18 Nisan itibarıyla sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. İki şüpheli hakkında ise yurtdışına çıkış yasağı ve belirli günlerde ilgili makamlara başvurma şartıyla adli kontrol kararı verildi.

Gözaltındaki diğer şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürerken, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Gelişmelere ilişkin kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.