Ankara merkezli soruşturma: 9 kişi tutuklandı
Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ, Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar, Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan ve İHD kurucularından Nimet Tanrıkulu'nun da bulunduğu 9 kişi tutuklandı. 5 kişi serbest bırakıldı.
Ankara merkezli soruşturma kapsamında 26 Kasım'da gözaltına alınan çok sayıda kişi tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklananlara ilişkin bilgi verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında toplam 47 kişinin gözaltına alındığı hatırlatıldı.
Başsavcılığın açıklaması şöyle:
''Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında;
35 FETÖ/PDY terör örgütü şüphelisinden 33’ü yakalanarak gözaltına alınmış olup; 14 şüphelinin tutuklandığı, 12’sinin etkin pişmanlık göstermesi, 7’sinin de mevcut delil durumu nedeniyle 19 şüphelinin adli kontrol altına alındığı, 2 şüpheli hakında yakalama emri çıkarıldığı,
15 PKK/KCK terör örgütü şüphelisinden 14’ü yakalanarak gözaltına alınmış olup; 9 şüphelinin tutuklandığı, 4’ü mevcut delil, 1’i sağlık durumu nedeniyle 5 şüphelinin adli kontrol altına alındığı, 1 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldığı, kamuoyuna saygıyla duyurulur.''
Tutuklananların DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ, Kayapınar Belediye Eşbaşkanı Cengiz Dündar, İnsan Hakları Derneği kurucularından Nimet Tanrıkulu, DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Başkanı Remzi Çalışkan, Genel-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, Halef Caruş, Ecevit Odabaşı, Nusrat Akın ve Serdar Ekingen olduğu öğrenildi.