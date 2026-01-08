Ankara metrosunda darp edilerek katledilmişti: Matmazel’in ölümü hakkında soruşturma

Demetevler Metro İstasyonu’nda 15 yaşındaki sokak köpeği Matmazel’in belediye görevlileri tarafından darp edilerek öldürüldüğü iddiaları üzerine ABB EGO Genel Müdürlüğü inceleme ve soruşturma başlattı. İddiaya konu personelin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Anakra Demetevler metrosunun simgesi haline gelen ve çevredekilerin “Matmazel” adını verdiği 15 yaşındaki sokak köpeği, iddialara göre personelin sopalı kovalamacası sonucu yürüyen merdivene sıkışarak hayatını kaybetti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, Demetevler Metro İstasyonu’nda Matmazel adlı 15 yaşındaki köpeğin belediye görevlileri tarafından darp edilerek öldürüldüğü iddiası üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

ABB EGO Genel Müdürlüğü’nden soruşturmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada “Ankara Demetevler Metro İstasyonu’nda bir köpeğin, belediye görevlileri tarafından darp edildiği yönündeki iddialar üzerine ABB tarafından derhal inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 28/A maddesi gereğince de bakanlık yetkilileri tarafından işlem başlatılmıştır. Öte yandan, soruşturmanın selameti açısından, iddiaya konu olan kişiler geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılmıştır” dendi.