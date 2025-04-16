Ankara - Motosiklet kazasında ölen Nilsu, toprağa verildi

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde erkek arkadaşı İbrahim Enes Bulut'un (26) kullandığı motosikletin bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybeden Nilsu Öztürk (23), toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Doğukent Caddesi'nde meydana geldi. Markette çalışan İbrahim Enes Bulut, iş çıkışı kız arkadaşı Nilsu Öztürk ile motosiklete bindi. Kaygan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, bariyerlere çarptı. İbrahim Enes Bulut ve aynı iş yerinde çalışan Nilsu Öztürk, metrelerce savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Bulut ise hastaneye kaldırıldı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Öztürk'ün cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Öztürk için Ahmet Efendi Camisi'ne cenaze namazı kılındı. Cenazede Nilsu Öztürk'ün anne ve babası güçlükte ayakta durdu. Öztürk, namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Diğer yandan kazada ağır yaralanan Bulut'un hastanedeki tedavisi sürüyor. (DHA)

Haber- Kamera: Umutcan ÖREN-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)-