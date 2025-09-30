Ankara–Niğde Otoyolu 2025 Ücretleri Belli Oldu! İşte Tüm Geçiş Fiyatları

Ankara Niğde Otoyolu ücretleri 2025 yılında ne kadar oldu? Kamyon, otobüs ve hafif ticari araçlar için otoyol geçiş ücretleri kaç TL? Motosikletle Ankara Niğde Otoyolu geçişinde sürücüler ne ödeyecek? Ankara–Kırşehir, Ahiboz, Emirler gibi çıkış noktalarında otoyol ücretleri nasıl? Merak edilen tüm bu soruların yanıtı belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan tarife ile Ankara–Niğde Otoyolu 2025 ücret tarifesi güncellendi. Detaylar şöyle:

BİNEK ARAÇ ÜCRETLERİ 2025

Binek otomobil sürücüleri için Ankara–Niğde tam geçiş ücreti 590 TL oldu. Ankara–Kırşehir çıkışı 425 TL, Kulu-Kırıkkale 175 TL, Emirler 150 TL, Ahiboz 80 TL, Karagedik 70 TL olarak belirlendi.

HAFİF TİCARİ VE AĞIR ARAÇLAR

Hafif ticari araç (2. sınıf) sürücüleri Ankara–Niğde hattında 670 TL ödeyecek.

Ağır araç (3. sınıf) için ücret 805 TL,

Büyük araç (4. sınıf) için 1.035 TL,

Çok dingilli araç (5. sınıf) için ise 1.245 TL oldu.

MOTOSİKLET GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Motosiklet sürücüleri için en merak edilen nokta Ankara–Niğde ücreti oldu. 2025 yılında motosiklet geçiş ücreti 200 TL olarak belirlendi. Ankara–Kırşehir 130 TL, Emirler 45 TL, Karagedik 30 TL oldu.

ANKARA–NİĞDE OTOYOLU GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2025

Ankara–Niğde Otoyolu, özellikle İstanbul ve İç Anadolu’dan Güneydoğu ve Akdeniz’e giden sürücülerin yoğun kullandığı güzergâh. Otoyol ücretleri 2025 ile birlikte vatandaşların en çok aradığı konulardan biri haline geldi. Fiyatlar sınıflara göre farklılık gösterirken, en düşük ücret 30 TL ile motosiklet sürücüleri için Karagedik çıkışı oldu.

2025 yılı itibarıyla Ankara–Niğde Otoyolu ücretleri binek araçlarda 590 TL’ye, ağır ticari araçlarda ise 1.245 TL’ye kadar çıkıyor. Motosiklet kullanıcıları için daha düşük geçiş bedelleri uygulanıyor.