Ankara–Niğde Otoyolu Ücretleri 2026 | Kamyon, Otobüs, Hafif Ticari ve Motosiklet

Ankara–Niğde Otoyolu için 2026 yılı geçiş ücret tarifesi yayımlandı. Sürücülerin sıkça sorduğu “Ankara Niğde otoyolu ücreti ne kadar?”, “Kamyon ve otobüs geçiş ücreti kaç TL?” ve “Motosikletle otoyol ücreti ne kadar?” sorularının yanıtları netleşti. Yeni tarife, 01 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.

ANKARA–NİĞDE OTOYOLU 2026 GENEL BİLGİLER

Ankara–Niğde otoyolu; Ankara Alın, Karagedik, Ahiboz, Emirler, Kulu–Kırıkkale, Aksaray, Ortaköy ve Niğde Alın gibi önemli çıkış noktalarıyla İç Anadolu’dan Akdeniz ve Güneydoğu’ya ulaşımda kritik rol oynuyor. Geçiş ücretleri araç sınıfına ve kullanılan mesafeye göre belirleniyor.

BİNEK ARAÇ ÜCRETLERİ (1. SINIF) – 2026

Ankara Alın – Niğde Alın: 740 TL

Ankara Alın – Kırşehir: 680 TL

Ankara Alın – Ortaköy: 510 TL

Ankara Alın – Ahiboz: 140 TL

Ankara Alın – Karagedik: 70 TL

Ankara Alın – Emirler: 190 TL

HAFİF TİCARİ, OTOBÜS VE AĞIR ARAÇ ÜCRETLERİ (2026)

Araç sınıfı büyüdükçe Ankara–Niğde otoyolu geçiş ücretleri de artmaktadır. 2026 tarifesine göre tam mesafe ücretleri şu şekildedir:

2. Sınıf (Hafif ticari): 870 TL

3. Sınıf (Otobüs / Kamyon): 1.040 TL

4. Sınıf (Büyük kamyon): 1.350 TL

5. Sınıf (Çok dingilli / TIR): 1.600 TL

MOTOSİKLET GEÇİŞ ÜCRETLERİ (6. SINIF – 2026)

Motosiklet sürücüleri için Ankara–Niğde otoyolu, en düşük tarifeden ücretlendiriliyor. 2026 yılı için belirlenen ücretler şöyledir:

Ankara Alın – Niğde Alın: 250 TL

Ankara Alın – Kırşehir: 200 TL

Ankara Alın – Emirler: 95 TL

Ankara Alın – Karagedik: 30 TL

ÇIKIŞ NOKTALARINA GÖRE ÜCRETLER NASIL DEĞİŞİYOR?

Ankara–Niğde otoyolunda ücretler, giriş ve çıkış noktalarına göre hesaplanmaktadır. Ahiboz, Emirler ve Karagedik gibi kısa mesafeli çıkışlarda ücretler daha düşük olurken, Niğde Alın gibi uzun mesafelerde ücretler en yüksek seviyeye ulaşmaktadır.

Ankara–Niğde otoyolu binek araç ücreti ne kadar?

2026 tarifesine göre Ankara Alın – Niğde Alın tam geçiş binek araç ücreti 740 TL olarak uygulanmaktadır.

Motosikletle Ankara–Niğde otoyolundan geçiş ücreti kaç TL?

Motosiklet sürücüleri için tam mesafe geçiş ücreti 250 TL’dir.

2026 otoyol ücretleri ne zamandan beri geçerli?

Ankara–Niğde Otoyolu 2026 geçiş ücretleri 01 Ocak 2026 saat 00:00 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

SONUÇ

2026 yılında Ankara–Niğde otoyolunda geçiş ücretleri güncellenmiş olup, binek araçlarda ücret 740 TL, ağır ticari araçlarda ise 1.600 TL’ye kadar yükselmektedir. Motosiklet kullanıcıları için ise daha düşük ücretler uygulanmaktadır.