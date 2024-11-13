Ankara'nın ardından İBB için de konser incelemesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) hakkında inceleme başlatılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında da inceleme başlatıldığı bildirildi.

Sözcü gazetesinin haberine göre, 2021 yılından itibaren yapılan etkinlik ve konserler incelenecek.

SÖZCÜ TV'ye konuşan gazeteci Altan Sancar, şu an bir inceleme yapıldığını doğruladı.

İBB YETKİLİLERİ: SIRADAN BİR DURUM

Sancar, şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesi gününden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne birkaç müfettiş gidiyor. 2021 yılından sonraki etkinlik ve konserlerle ilgili bir inceleme başlattıklarını söylüyorlar. Bu kapsamda bazı dosyaları talep ediyorlar.

Yani burada usulsüzlük olup olmadığı inceleniyor, ancak bu bir soruşturma değil. Müfettişler şu anda herhangi bir usulsüzlük olup olmadığını belirlemek için inceleme yapıyorlar.

İBB’ye gelen müfettişlerle ilgili olarak İBB kaynaklarıyla görüştüm ve dikkat çekecek bir ifade kullandılar: “Siz gazetecisiniz, sizi anlıyorum. Elbette bunun bir haber değeri var ama İBB için bu olağan bir durum. Bu tür incelemeler sıradan. Müfettişler burada, odaları ve masaları var. İstedikleri dosyaları inceleyebilmeleri için İBB personeli de kendilerine destek oluyor” dediler.

Yani bu konuda sıradışı bir durum yok."

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarına yönelik iddiaları soruşturma için İçişleri Bakanlığına müzekkere yazıldı. Teftiş Kurulunun incelemesi neticesinde 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma izni verilirse başsavcılığın adli soruşturma başlatacağı öğrenildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da gelişmelerle ilgili açıklamasında "11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir" demişti.