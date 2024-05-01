Ankara'nın çöp konteyneri olmayan tek ilçesi Keçiören'de çöpler mazgalları tıkadı

Ankara'nın çöp konteyneri olmayan tek ilçesi Keçiören'de, dün yaşanan yoğun yağışlarda çöpler mazgalları tıkadı.

Başkent Ankara'da günlük yaşam, dün yağan yoğun kuvvetli sağanak yağışın ardından olumsuz etkilendi.

Yağışlardan en fazla etkilenen ilçelerden biri, Ankara'nın çöp konteyneri olmayan tek ilçesi Keçiören'di.

Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'un 31 Mart'taki seçimlere kadar belediye başkanlığı yaptığı ilçede dün yaşanan yoğun yağışlarda çöpler, mazgalları tıkadı.

Keçiören'in yeni belediye başkanı Mesut Özarslan, ilk icraat olarak ilçedeki bu geri kalmışlığı gidereceklerini açıkladı.