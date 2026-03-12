Ankara'nın Haymana ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'nın Haymana ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD verilerine göre, merkez üssü Haymana olan saat 17.49'da kaydedilen 4.1 büyüklüğündeki deprem, yerin yaklaşık 7.74 kilometre derinliğinde meydana geldi.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şu ana kadar ekiplere herhangi bir olumsuz ihbarın ulaşmadığını belirten Yavaş, şunları kaydett:

"Haymana ilçemizde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar ekiplerimize ulaşan herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır."