Ankara'nın ilk gece kreşi Çankaya'da açılıyor

Çankaya Belediyesi, gece çalışmak zorunda olan aileler için yeni bir hizmet başlatıyor.

Gündüz bakımevleriyle; 15 kreşte hafta içi 07.30-17.30 saatleri arasında 2 bin çocuğa hizmet veren Çankaya Belediyesi, Maltepe Gündüz Bakımevi’nde gece bakımevi hizmetine başlayacak. Gece bakımevi 36-72 aylık çocuklar için pazar günleri hariç 19.00 - 07.00 saatleri arasında hizmette olacak.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri kampanyasında duyurduğu proje, gece çalışmak zorunda olan, çocukların bakımını üstlenecek bir aile üyesi olamayan ve bakıcı maliyetini karşılayamayacak olan ailelere destek amacı ile hayata geçiriliyor.

Gece çalışan anne ve babalara hem ekonomik hem de güvenli bir hizmet amaçladıklarını belirten Başkan Güner, “Gece mesaisi yapan ailelerin çocuklarına sağlıklı ve güvenli bir aile ortamı yaratıp ruhsal, sosyal ve fiziksel olarak destek sağlamak önemli bir ihtiyaç haline geldi. Gece çalışmak zorunda olan ancak çocuğunu bırakacak kimsesi veya yeri olmayan doktor, hemşire, polis, havalimanı personeli gibi çeşitli meslek dallarından ebeveynlerimiz var. Amacımız özellikle kadınların çalışma hayatından kopmadan kariyerlerini sürdürmelerine destek olabilmek. Şu an için Maltepe Umut Gündüz Bakımevi’mizde vereceğimiz gece bakımevi hizmetimizi ihtiyaca göre artırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

KAYITLAR 26 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

Gece çalışan ailelerin 36-72 aylık çocuklarına, 2024-2025 dönemi için Müjde Sokak No:16 Maltepe/ANKARA adresinde bulunan Umut Gündüz Bakımevi’nde verilecek gece kreşi hizmeti, pazar günü hariç haftanın her günü 19.00-07.00 arasında gerçekleşecek. Uzun süre gündüz bakımevlerinde görev yapan personellerden oluşacak gece kreşinde öğretmen, yardımcı öğretmen, hemşire ve güvenlik personeli görev yapacak.

Gece bakımevinin kayıtları ise 26 Ağustos 2024 günü başlayacak. Bilgi almak isteyen aileler, 0 (312) 458-89-00 / 3719-3701 numaralı telefondan bilgi alarak, Çankaya Belediye Başkanlığı’nın Ziya Gökalp Cad. No:11 Kızılay A/Blok Kat 5 adresinde bulunan Kreş Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilecek.