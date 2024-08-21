Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki orman yangını Bolu'ya sıçradı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinin Şahinler Mahallesi'nde öğleyin başlayan orman yangını, Bolu'nun Gerede ilçesinin Demirler köyü mevkisine sıçradı. Köydeki 67 vatandaş tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinin Şahinler Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, Bolu'nun Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sıçradı.

Yangına, Orman Genel Müdürlüğü personeli ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına askeri helikopterler de katılıyor.

BOLU VALİLİĞİ: 67 VATANDAŞIMIZ TAHLİYE EDİLDİ, CAN KAYBI YOK

Öte yandan Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangına 4 helikopter, 18 arazöz, 102 araç/iş makinası ve 260 personel ile müdahale edildiği belirtildi. Yangının, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldığı ifade edilen açıklamada, "Demirler köyünden başta yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelliler olmak üzere 67 vatandaşımız tedbir amaçlı güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Yangında herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır" denildi.

YAVAŞ: 16 ARAÇ VE 35 PERSONELLE MÜDAHALE EDİYORUZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Kızılcahamam Şahinler Mahallesi’nde başlayan orman yangınına, 16 araç ve 35 personel ile müdahale ediyoruz" açıklamasında bulundu.