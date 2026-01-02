Ankara'nın rant dosyası

Ankara’da, Melih Gökçek döneminde hayata geçirilen bazı imar, planlama ve kentsel dönüşüm uygulamaları, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik İçişleri Bakanlığı’nca verilen soruşturma izninin ardından yeniden gündeme geldi. ABB, belediye taşınmazları üzerinden yapılan işlemler, emsal artışları ve trampa uygulamalarına mercek tuttu. İmar uygulamalarına yönelik hazırlanan dosyanın ardından rant tartışmalarına kapı aralandı.

Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile "Yakın ve tartışmalı hukuki ilişkiler yürüttüğü" savunulan Avukat Mehmet Ali Alan da hazırlanan dosyaya girdi. Hem ABB’nin hem de Gökçek’in avukatlığını yaptığı belirtilen Alan’ın, “TOGO Kuleleri dosyasında” hem belediyeyi hem de müteahhit Sinan Aygün’ü aynı anda temsil ettiği anımsatıldı.

HAKSIZ KAZANÇ

Mehmet Ali Alan’a yönelik en çarpıcı iddia ise "Beytepe-Park Alize Kooperatifi" dosyasındaki iddia oldu. İddiaya göre, belediye iştiraki Metropol A.Ş. üzerinden, Beytepe’deki değerli iki parselde emsal artışı sağlanarak haksız kazanç elde edildi.

Kooperatifin yönetiminde, Mehmet Ali Alan’ın kızlarının da yer aldığı öne sürüldü. Yavaş idaresinde ABB yönetiminin, "Kamu zararı" gerekçesiyle dönemin belediye yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduğu ancak Ankara Valiliği’nin soruşturma izni vermediği belirtildi.

Alan’ın ismi, Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’nden de çıktı. Projede, belediyeyle anlaşma yapan hak sahiplerine verilmek üzere Metropol A.Ş’ye ait olan Mamak’taki dairelerin belediye tarafından satın alındığı, buna karşılık belediyeye ait bir parselin trampa yoluyla Metropol A.Ş’ye devredildiği bildirildi. Belediyeye ait taşınmazın devir işleminden önce rayiç değerinin çok altında değerlendirildiği ve bu nedenle Mamak’ta sınırlı sayıda daire alınabildiği kaydedildi. İşlem nedeniyle kamu zararı oluştuğu gerekçesiyle yapılan suç duyurusu da İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni vermemesi nedeniyle sonuçsuz kaldı.

İddialar bunlarla da sınırlı kalmadı. Eski bir ABB yöneticisinin yönetiminde yer aldığı vakıf lehine imar planı değişikliği yapılarak, 80 daire çıkması gereken bir alanda 300’ün üzerinde daire üretildiği de iddialar arasına elendi. Vakfın avukatlığını Mehmet Ali Alan’ın yaptığı dile getirildi.

İKİ TARAFIN AVUKATI

Alan’ın öte yandan, Belko A.Ş’nin sözleşmeli avukatı olduğu dönemde, Belko’daki “İhaleye fesat karıştırma” davasında sanıklardan birinin de avukatlığını üstlendiği ve “Menfaat çatışması gerekçesiyle disiplin cezası aldığı” dosyaya yazıldı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Usulsüz imar artışı” gerekçesiyle uygulamadığı imar planı değişikliğine konu bölgede Mehmet Ali Alan’ın hissesi olduğu da savunuldu.