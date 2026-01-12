Ankara'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Ankara'da gece saatlerinde Ayaş, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Güdül, Keçiören ve Pursaklar ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası buz tutan yollarda çok sayıda hasarlı kaza meydana geldi. Bazı kazalar, cep telefonu görüntülerine yansıdı. Çocuklar kardan adam yapıp, kartopu oynayarak eğlendi. Karayolları ve belediye ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının salı ve çarşamba günleri etkili olması bekleniyor. (DHA)

