Ankara Okul Servis Ücretleri 2024-2025 | Kısa mesafe, uzun mesafe okul servis ücreti ne kadar, kaç TL?

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) geçtiğimiz günkü toplantısında Ankara'da kent içi toplu taşıma fiyatlarına zam yapmasının ardından Ankara okul servis ücretleri 2024 fiyatları da artmış oldu. Geçtiğimiz dönem 11.900 liradan başlayan Ankara okul servis ücretlerine yüzde 40 zam geldi. Peki, Kısa mesafe, uzun mesafe okul servis ücreti ne kadar, kaç TL? İşte Ankara okul servis ücretleri 2024!

ANKARA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2024

Ankara okul servis ücretlerine yüzde 40 zam geldi. Geçtiğimiz yıl 0-3 kilometre arası kısa mesafe 11.900 lira olan yıllık okul servis ücretleri bu yıl 16.745 liraya yükseldi. En uzun mesafe olan 10-15 kilometrede ise 2024 okul servisi ücretleri 17.720 liradan 24.810 liraya yükseldi.

KISA MESAFE, UZUN MESAFE OKUL SERVİS ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Ankara'da okul servisi ücretleri okul ile ev arasındaki mesafenin üçer kilometrelik aralıklarla sınıflandırılarak ücretlendirilir. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı İlyas Aktürk okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 40 artış olduğunu belirtti. Gerçekleştir,şen duyuruya göre yıllık okul servisi ücretleri 0-3 kilometre arası 16.745 liradan başlıyor. 10-15 kilometre arası tarife ise 24.810 lira. 15 kilometreden uzak okul servisleri içinse kilometre başına ücret ekleniyor.

Güncel Ankara okul servisi ücretleri şu şekilde:

MESAFE (KM) YILLIK ÜCRET 0-3 KM 16.745,00 TL 3-6 KM 18.450,00 TL 6-10 KM 21.320,00 TL 10-15 KM 24.810,00 TL

Okul servis ücretinde mesafe nasıl hesaplanır?

Okul servis ücretinde mesafe belirlenirken ev ve okul arasında ulaşılabilir en yakın otobüs ve minibüs güzergâh uzunluğu dikkate alınır. Ancak ev ve okul hattı üzerinde otobüs, minibüs vb. güzergâh yoksa ev ile okul arasındaki en yakın mesafe dikkate alınır.