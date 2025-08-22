Ankara Okul Servis Ücretleri 2025-2026 | Kısa mesafe, uzun mesafe okul servis ücreti ne kadar, kaç TL?

Ankara Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası ve Ankara Ticaret Odası tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin okul ve personel servisleri tarifelerinde yüzde 50 zam talep edildi. Söz konusu talep, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (ABB UKOME) ele alındı. Geçtiğimiz dönem 16.745 liradan başlayan Ankara okul servis ücretlerine yüzde 30 zam geldi. Peki, Kısa mesafe, uzun mesafe okul servis ücreti ne kadar, kaç TL? İşte Ankara okul servis ücretleri 2025 !

ANKARA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2025

Ankara okul servis ücretlerine yüzde 30 zam geldi. Geçtiğimiz yıl 0-3 kilometre arası kısa mesafe 16.745 lira olan yıllık okul servis ücretleri bu yıl 21.745,00 liraya yükseldi. En uzun mesafe olan 10-15 kilometrede ise 2025 okul servisi ücretleri 24.810 liradan 33.210,00 liraya yükseldi.

KISA MESAFE, UZUN MESAFE OKUL SERVİS ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Ankara'da okul servisi ücretleri okul ile ev arasındaki mesafenin üçer kilometrelik aralıklarla sınıflandırılarak ücretlendirilir. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 30 artış olduğunu belirtti. Gerçekleştir,şen duyuruya göre yıllık okul servisi ücretleri 0-3 kilometre arası 21.745,00 liradan başlıyor. 10-15 kilometre arası tarife ise 33.210,00 lira. 15 kilometreden uzak okul servisleri içinse kilometre başına ücret ekleniyor.

Güncel Ankara okul servisi ücretleri şu şekilde:

MESAFE (KM) YILLIK ÜCRET 0-3 KM 21.745,00 TL 3-6 KM 23.950,00 TL 6-10 KM 27.720,00 TL 10-15 KM 33.210,00 TL

Okul servis ücretinde mesafe nasıl hesaplanır?

Okul servis ücretinde mesafe belirlenirken ev ve okul arasında ulaşılabilir en yakın otobüs ve minibüs güzergâh uzunluğu dikkate alınır. Ancak ev ve okul hattı üzerinde otobüs, minibüs vb. güzergâh yoksa ev ile okul arasındaki en yakın mesafe dikkate alınır.