Ankara - Otizmli Zehra, kendi hikayesini kitaplaştırdı

TÜRKİYE’nin ilk müzik ortaokulunda kendisi gibi yetenekli olan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerle eğitim gören otizmli kaynaştırma öğrencisi Zehra Çetinkaya (11), kendi hayat hikayesini anlatan 'Zehra'nın Hikayesi' adlı kitap yazdı.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolüyle 2024 yılında eğitim vermeye başlayan Türkiye’nin ilk müzik okulu Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu ve Ortaokulu, yetenek sınavıyla öğrenci aldı. Türk müziği alanında eğitim veren okulun yetenek sınavını kazanan Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciler, aileleriyle Ankara'ya taşındı. Ailesiyle İstanbul’dan Ankara’ya taşınan otizmli kaynaştırma öğrencisi Zehra Çetinkaya, 'Zehra'nın Hikayesi' adlı kitabında kendi hikayesini anlattı. 5'nci sınıf öğrencisi Çetinkaya, otizmli birey olarak yaşadığı zorlukların yanı sıra hayallerini de yazdı.

'ÖĞRETMENİMİN YARDIMIYLA YAZDIM'

Aynı zamanda 'absolut kulak' (mutlak kulak), (Bir notayı referans verilmeden tespit edebilme veya yeniden oluşturabilme yeteneği) sahibi olan Zehra Çetinkaya, "Annem beni farklı okullara götürdü. Zorlandığım zamanlar oldu ama ben hep başardım. Ben okula gittiğim için çok mutluyum. Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Şarkı söylemeyi öğreniyorum. Piyano çalıyorum. Kanun çalmak da isterdim" dedi.

‘Zehra’nın Hikayesi’ adlı kitabını yazdığı süreci anlatan Zehra Çetinkaya, “İlkokul öğretmenim Merve Aydın ile bu kitabı yazdık. Bu kitap benim hikayemi anlatıyor. İçindeki resimleri ben çizdim, yazıları ben yazdım. Tabii ki canım öğretmenimin yardımıyla yaptım" diye konuştu.

Zehra'nın annesi Dilek Karakuş da kızının 2 yaşında otizm tanısı aldığını söyleyerek, "Kızımın küçük yaştan itibaren müziğe ilgisi var. Kulağı müziğe çok yatkın. Yetenek sınavını kazanınca onun eğitimi için Ankara'ya geldik. Burada aldığı eğitimle hayallerini gerçekleştirmesi tek dileğimiz" dedi.

'ÖZEL ÖĞRENCİLER'

Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ali Yılmaz, okulda geleneksel Türk müziği özelinde eğitim verildiğini söyledi. Okulda sanatla iç içe, kendi kültürüne bağlı, tanıyan, seven bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini anlatan Yılmaz, "29'u ilkokul 30'u ortaokul olmak üzere toplam 59 öğrencimiz mevcut. Bu öğrencilerimiz, Türkiye çapında yapılan yetenek değerlendirmesi uygulaması sonucunda okulumuza alınmıştır. Özel öğrencilerdir. Okulumuzda Milli Eğitim müfredatı bire bir uygulanmakta olup, bunun yanı sıra alan dersi olan müzik eğitimi de verilmektedir. Alan dersleri olan müzik dersleri arasında koro ve repertuvar, çalgı toplulukları, bireysel çalgı eğitimi, ses eğitimi gibi dersler bulunmaktadır. Bireysel çalgı eğitimi dersinde tambur, kanun, ney, ut, bağlama, klasik kemençe, kabak kemane gibi enstrümanların eğitimi verilmektedir. Bu eğitimler akademisyenler tarafından sağlanmaktadır. Yeni dönemde yeni öğrencilerimizi büyük bir heyecanla bekliyoruz” diye konuştu. (DHA)

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)