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Ankara Polatlı’da bina yangını: Mahsur kalanlar var

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir binanın en üst katında çıkan yangında 1’i çocuk 4 kişi mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güncel
  • 08.06.2025 20:04
  • Giriş: 08.06.2025 20:04
  • Güncelleme: 08.06.2025 20:30
Kaynak: İHA
Ankara Polatlı’da bina yangını: Mahsur kalanlar var

Ankara Polatlı’da bir binada yangın çıktı.

Olay, Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın en üst katında çıkan yangında 1’i çocuk 4 kişi evde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.

Ekiplerin mahsur kalanları kurtarma ve yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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