Ankara Polatlı’da bina yangını: Mahsur kalanlar var

Ankara Polatlı’da bir binada yangın çıktı.

Olay, Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın en üst katında çıkan yangında 1’i çocuk 4 kişi evde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.

Ekiplerin mahsur kalanları kurtarma ve yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.