Ankara S-400'leri iade etmek istiyor

Haber Merkezi

ABD merkezli finans ve haber ajansı Bloomberg, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı hava savunma sistemi S-400'ler hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçtiğimiz hafta Türkmenistan’da gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye’nin yaklaşık on yıl önce satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin iadesini masaya yatırdı. Ankara’nın bu stratejik hamlesinin arkasında, ABD ile ilişkileri normalleştirme, F-35 savaş uçağı programına geri dönme ve Türk savunma sanayisi üzerindeki yaptırımları kaldırma hedefinin yattığı belirtiliyor.

STRATEJİK TAKAS PLANI

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Ankara, aktif olarak kullanmadığı S-400 sistemlerini Rusya’ya iade etme karşılığında, sistemler için ödenen milyarlarca dolarlık bedelin tazmin edilmesini talep ediyor. Türk yetkililerin, bu geri ödemenin Rusya’dan ithal edilen petrol ve doğal gaz faturalarından mahsup edilmesi formülü üzerinde durduğu ifade ediliyor. Bloomberg, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki arabulucu rolünün, Moskova’yı bu hassas talebe sıcak bakmaya teşvik edebileceğini öngörüyor.

BARRACK FAKTÖRÜ

Söz konusu girişimin zamanlaması, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik trafiğin yoğunlaştığı bir döneme denk geliyor. ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin S-400’lerden vazgeçmeye her zamankinden daha yakın olduğunu ve sorunun önümüzdeki 4 ila 6 ay içinde çözülebileceğini belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Eylül ayında Beyaz Saray’da Trump ile yaptığı görüşmede de F-35 programına katılım ve yaptırımların kaldırılması konularının ele alındığı biliniyor.

ANKARA SESSİZ

Haberde, Türk makamlarının iddialar karşısında yorum yapmaktan kaçındığı, Kremlin’in ise iki lider arasındaki görüşmede S-400 iadesinin gündeme geldiği iddiasını reddettiği vurgulandı. Ancak diplomatik kaynaklar, F-35’lerin "gökyüzünün oyun kurucusu" olarak nitelendirilmesi ve Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon ihtiyacı göz önüne alındığında, S-400’lerin maliyetinin, elde edilecek diplomatik ve askeri kazanımların yanında "önemsiz kalacağı" değerlendirmesini yapıyor. Türkiye’nin Rus hava savunma sistemlerine yönelmesi, yaklaşık on yıl önce eski ABD Başkanı Barrack Obama yönetimi döneminde Patriot füzelerinin alımı konusunda yaşanan anlaşmazlıklar ve 2016 darbe girişimi sonrası NATO müttefikleriyle yaşanan güven bunalımıyla başlamıştı.