Ankara sabah ayrı akşam ayrı mücadele: Binler sel oldu

BirGün/Ankara

Yurdun dört bir yanında protestolar sürerken Ankara'da 'Saltanata Karşı Hep Beraber' çağrısı ile SOL Parti, KESK, TMMOB, DİSK, ATO ve Tüm Emekliler Sendikası, Ankara Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu'nun da katıldığı "halk yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Kolej Kavşağı'nda bir araya gelen kitle saat 14.00 itibarıyla yürüyüşe başladı. Kalabalık, "İsyan, devrim, özgürlük" sloganlarıyla Ankara’da eylemlerin merkezi olan Güvenpark’a yürüdü.

Yurdun dört bir yanında protestolar sürerken Ankara'da SOL Parti’nin çağrısı ve KESK, DİSK, ATO ve Tüm Emekliler Sendikası'nın da katılımıyla "halk yürüyüşü" başladı



Baskılara, yalanlara, hilelere karşı hep beraber mücadeleye!https://t.co/CnzrCuNCaI pic.twitter.com/CM9t5juVDv — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 22, 2025

Kolej Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda yurttaş, Ankara'da protestoların merkezi olan Güvenpark'a yürüdü. Üniversite öğrencilerinin de yoğun katıldığı yürüyüşte binler, yine Güvenpark'a aktı. SOL Parti adına açılış konuşmasını yapan Parti Meclisi Üyesi Sercan Dede, "Susmayacağız ve meydan okumaya devam edeceğiz" dedi. Saray rejiminin terör ve tehdit politikalarına devam ettiğini kaydeden Dede, sabah saatlerinde üniversitesi öğrencilerinin operasyonlarla gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Gençliğin bugüne kadar baskı ve yıldırma politikalarına karşı susmadığını ifade eden Dede, "Gençler barınamıyor, okuyamıyor, beslenmiyor, yaşayamıyor. İşte bu isyan hayatını kazanmak isteyen gençlerin isyanıdır. bu isyanın soluğunu devam ettireceğiz. İlan ediyoruz; o gençler ne suç işlediyse biz de aynısı işliyoruz. Direnmek, hakkını aramak suç değildir; yurttaşlık görevidir" dedi.

İktidarın halkı sefalete sürüklediğine vurgu yapan Dede, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunlar kendi iktidarlarının bekası için tüm halkı sefalete sürükledi. Emekçileri yoksulluğa sürükledi. Ne için bir grup azınlığın mutluluğu için. Ama biz buna razı olmayacağız. Tek adama bir kez daha meydan okuyoruz. susmayacağız teslim olmayacağız, kazanacağız. Halkı tehdit ediyorlar, eylemler meşru değil diyorlar. Asıl meşru olmayan Saray rejimidir. Asıl meşru olmayan AKP iktidarı ve Saray'da oturanlar. Çocuklarımıza bir öğün yemeği çok görüyorlar. İsyanımız bu düzenedir. Emeklilere açlığa mahkum ettiler. İnsanca yaşamak istiyoruz. Bütün yer altı yer üstü kaynaklarımızı yandaşa peşkeş çektiler. Tek adam diktatörlüğüne razı değiliz. Saray'ın bir günlük masrafı ile binlerce gencin karnı doyuyor. Bu düzene yeter diyoruz. Bizi kavgaya davet ettiler. Davetleri kabulümüzdür. kavgaysa kavga, artık yeter. Faşist politikalardan kurtulmanın yolu birleşik mücadele. Biz güçlüyüz biz haklıyız. Haklın iradesinin yok sayılmasına karşın mücadelemiz her alanda birleşik bir şekilde devam edecektir."

BİRLİKTE MÜCADELE

DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya, yaptığı konuşmada günümüzde hukukun askıya alındığı, adeletin işlevsiz hale getirildiği ve dikta rejiminin kurumsal hale geldiği bir sürecin yaşandığını belirtti. Birlikte mücadele vurgusu yapan Kaya şöyle konuştu: "İstanbul'da halkın seçtiği belediye başkanına yönelik uygulanan baskı ve müdahaleler demokrasinin en temel hakkının ihlal ediyor. seçme ve seçilme hakkını bile bu koşullar altında değersizleştiriliyor. Bu durum ülkemizin keyfi bir yönetimin karanlık gölgesinde sürüklemekte ve insanların umudunu zedeliyor.

Ancak bu karanlık devrin uzun sürmeyeceğini biliyoruz. gençlerimize gazetecilerimize emekçilere ve tüm toplum kesimlerine yapılan saldırılar demokrasinin ve halkın iradesinin ne kadar değerli olduğunu bize biz kez daha ifade ediyor. Artık seçimsiz bir türkiye tehdidi ile karşı karşıyayız. DİSK olarak tarihi boyunca anti demokratik ve baskıcı uygulamalara karşı durduğumuzu ve bundan sonra da demokrasiden yana olmaya devam edeceğiz. Birlikte hareket ettiğimizde mutlaka kazanacağımızı bir kez daha duyuruyoruz."

"ZAFER SOKAKTA KAZANILIR"

KESK Ankara Şubeler Platformu adına konuşan Eylem Ergüven de kampuslerde direnen öğrencilere selam göndererek konuşmasına başladı. Ergüven, " Bizler bu ülkenin gerçek yurt severleri olarak, yurttaşlık hakkımızı kullanarak son sözün bize ait olduğunu üzere günlerdir meydanları alanları dolduruyoruz. Zafer elbette sokaklarda kazanılır. Bu ülke direne direne kuruldu. bu iktidarı deviren kadar sokaklarda olmaya davet ediyoruz. Hakkımızı alana kadar buradan bir adım geri gitmeyeceğiz."

"UMUDUN SESİ BÜYÜYECEK"

TMMOB Ankara İKK Sekreteri Seyit Ali Korkmaz, ülkenin geleceğine saldırıldığını belirtti. Korkmaz, umudun sesini büyütmek gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dikta rejiminin alenen kurumsallaştığı hukukun fiilen askıya alındığı işlemez hale getirildiği bir süreçten geçiriliyoruz. sandık demokrasisine dahi tahammül edemiyorlar. Hepimiz biliyoruz bu rejim kalıcı değil, meşruluğu yok. Kendileri de bunu biliyor. Bu yüzden durmaksızın saldırıyorlar. Geleceğimize saldırıyorlar. Yüreği emek ve halk sevgisi olan tüm toplum kesimlerine saldırıyorlar. Halkın demokratik iradesine ipotek koymaya hakkı yok. Ülkemizi karanlığa teslim etmeyeceğiz. Tek adam rejiminin keyfi uygulamalarına karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Umudun sesini büyütüp mutlaka kazanacağız."

ATO adına konuşan Başar Beyoğlu, DSÖ'nün sağlık tanımı hatırlatarak konuşmasına başladı. Beyoğlu, "Hukukun üstünlüğünün yok sayıldığı, adaletin ortadan kaldırıldığı bir ülkede yalnızca yurttaşların siyasi hakları değil yaşam koşulları ve özgürlükleri de tehdit altındadır. halkın iradesine yapılan her müdahale halk sağlığı sorunudur" ifadelerini kullandı.

Tüm Emekliler Sendikası adına konuşan Ali Rifat Temel, emeklilerin temel sorunlarına değinerek şunları söyledi:

"Emeklilerin aylıklarının yeni başlayan memur maaşı kadar olması gerekir. Emekliler geçinemiyor. Sağlık ücretleri alınmaması için alanlarda imza topluyoruz. Pahalılığa karşı direniyoruz. Bayram ikramiyesi sanki sadakaydı, 'Bin lira verdik daha ne olsun' dedi, Sayın Cumhurbaşkanı, o bin lirayı sadaka mı verdin? Emeklilere yılda dört kere en az asgari ücret düzeyinde ikramiye verilmeli. Birleşe birleşe kazanacağız."

Öğrenciler adına konuşan Milena Yağmur Sarpkaya, "Ülkenin dört bir yanında sokakları dolduran ardan arkadaşlarımızı yıldırabileceğinizi sanıyorsanız; yine çiçekteyiz, yine meyvedeyiz, yine doğumdayız, yine sevinçteyiz, yine buradayız biraradayız" dedi. Sarpkaya, "Bizler toplumsal haklkımızın hiç biri olmadan AKP iktidarının içerisinde 23 yıldır ekonomik sosyal kriz derinleşirken büyüen gençleriz. Geleceksiziz. Hayatımızı yok. Geleceğimizi, hayatımıızı istiyoruz bu mücadeleyi hiç bir zaman bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.