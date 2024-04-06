Ankara-Samsun kara yolu Havza geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Ankara-Samsun kara yolunda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu oluştu.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, Samsun-Ankara kara yolunda öğle saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Havza'da özellikle Samsun, Ordu ve Trabzon istikametinde araçlar yoğunluk oluşturdu.

Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.