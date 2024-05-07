Ankara Simitçiler Odası Danıştay’da dava açacak

Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, simit fiyatları belirlenirken Ticaret Bakanlığı’nın onayının alınması zorunluluğuna itiraz ettiklerini belirterek, Danıştay’da dava açacaklarını söyledi. Delibaş, yaptığı açıklamada, simit maliyetinin 13 lira olmasına rağmen 10 liradan satıldığını belirtti.

Eski mevzuattaki yetkilerini geri istediklerini söyleyen Delibaş, "simit fiyatlarına Bakanlığın karar vermesine" itirazları olduğunu söyledi. Delibaş, bugün Danıştay önünde basın açıklaması yapacaklarını bildirdi.

Delibaş, "Simitçilere yapılmış haksız bir uygulama. Kanun genelge ile yok edilemez. Karar, tarife komisyonunu işlevsizleştiriyor" dedi. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre simit fiyatı, il genelinde oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecek. Tarife talebi bakanlığın olumlu görüşü alındıktan sonra meclisin onayına sunulacak.