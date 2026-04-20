Ankara Sincan'da boya fabrikasında yangın: 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesi Alcı Mahallesi'ndeki Ankara Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında saat 09.00 sıralarında çıkan yangında 1 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi ise yaralandı.

Yangın sırasında fabrikada patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Müdahale sırasında yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

ANKARA VALİSİ ŞAHİN: 1 İŞÇİ KAYIP

Ankara Valisi Vasip Şahin olay yerinde yaptığı açıklamada 1 işçinin kayıp olduğunu söyledi. Şahin, "Soğutma aşamasına geçildi. Tehlikeli bölgedeki maddelerin korunma noktasında gerekli tedbirler alındı. Tiner vs. maddelerin depolandığı alana yangın sirayet etmeden önlendi. İçeride arama sürüyor. Bu arada 2 işçimiz yaralandı. Onlar hastaneye intikal etti. Kayıp 1 işçi için arama çalışmaları başlatıldı" dedi.

KAYIP İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan çalışamalarda valinin açıklamasında kayıp olduğu ifade edilen işçinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatarak 1 Cumhuriyet Savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirdi.