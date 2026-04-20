Ankara Sincan'da boya fabrikasında yangın: 2 işçi yaralandı, 1 işçi kayıp

Ankara'nın Sincan ilçesi Alcı Mahallesi'ndeki Ankara Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.

İşçiler kısa sürede tahliye edilirken, yangın büyüyerek fabrikayı sardı.

Yangın sırasında fabrikada patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Müdahale sırasında yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

ANKARA VALİSİ ŞAHİN: 1 İŞÇİ KAYIP

Ankara Valisi Vasip Şahin olay yerinde yaptığı açıklamada 1 işçinin kayıp olduğunu söyledi. Şahin, "Soğutma aşamasına geçildi. Tehlikeli bölgedeki maddelerin korunma noktasında gerekli tedbirler alındı. Tiner vs. maddelerin depolandığı alana yangın sirayet etmeden önlendi. İçeride arama sürüyor. Bu arada 2 işçimiz yaralandı. Onlar hastaneye intikal etti. Kayıp 1 işçi için arama çalışmaları başlatıldı" " dedi.