Ankara-Sivas YHT hattında 14 ayda iki kez facianın eşiğinden dönüldü!

Sivas’ta yıllardır beklenen ve 15 yılda bitirilemeyen, ancak son genel seçim öncesinde aceleyle açılıp hizmete başlatılan Yüksek Hızlı Tren, açılışının üzerinden geçen kısa sürede tadilata alındı. Treni kullanan yurttaşlar, uzun süren seferler nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Hattaki zemin etütleri noktasında defalarca uyarılarda bulunduğunu anımsatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, "Bir kez daha uyarıyorum, hattın tamamını bir kez daha bilimin ışığında yeniden inceleyelim, alınacak önlemleri belirleyelim, bir an önce alalım" dedi.

BirGün/ANKARA

6 yılda biteceği açıklanan, 15 yılda bitirilemeyen, ancak son genel seçim öncesinde şovla hizmete alınan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Ankara-Sivas hattında gecikmeler yaşanıyor, yurttaşlar mağdur oluyor.

Hattın tadilatta olduğu bildirilirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, hattaki güvenlik sorunlarına bir kez daha dikkat çekti ve önlem alınması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı ve Meclis’i göreve davet etti.

Sivaslıların yıllar boyu dört gözle beklediği YHT, son genel seçim öncesinde 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete alındı ve seferler başladı. Hatta bu mayıs ayında da İstanbul seferleri başladı.

14 AYDA 2 KEZ

Hattın hizmete alınmasının üzerinden geçen 14 ayda, iki kez facianın eşiğinden dönüldü. Geçen yıl Haziran ayında, hattın Yozgat yakınlarındaki kısmında yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle raylar çöktü, yol kontrolü yapan kılavuz lokomotif raydan çıktı. Mayıs ayında da yine Yozgat’ın Yerköy ilçesi Sarayköy mevkiinde yoğun yağmurdan dolayı toprak kayması yaşandı, hat ulaşıma kapatıldı, yolcular otobüslerle taşınmak durumunda bırakıldı.

GAYRİ CİDDİ AÇIKLAMA

Bu kazalarda can kaybı olmadı, ancak normal şartlarda 2 saat 35 dakika süren YHT seferlerinde, bu kez gecikmeler yaşanmaya başlandı. Yaklaşık 90 dakika süren gecikmeyle hızlı tren seferleri 4 saati de aşmaya başladı. Hattın tadilatta olduğu bildirilirken, TCDD taşımacılık vatandaşları bilgilendirmek adına bir whatsapp hattı kurdu. Bu hat üzerinden gecikmelerin neden kaynaklandığı sorusuna verilen bilgide, gecikmelerin sorumluluğu TCDD’nin üzerinden atılmaya çalışıldı.

TCDD’nin açıklaması şöyle:

"Trenlerin planlanan varış saati TCDD Taşımacılık AŞ.'nin taahhüdü olmayıp, normal yol ve hava şartlarındaki tahmini varış saatini ifade etmektedir. Olağanüstü durumlarda varış süresi değişebilmektedir. Uluslararası Hızlı Tren Trafiği Kuralları gereği Hızlı Tren hattında işletilen trenlerimizde seyir güvenliği ön planda tutularak hız düşümüne gidilebilmektedir. Bu durum gecikmelere sebep olabilmektedir. Yaşanılan gecikmeden ötürü özür dileriz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu

"İKİ ELİM YAKANIZDA"

Hattaki zemin etütleri noktasında defalarca uyarılarda bulunduğunu ve hattın bütünlüklü olarak bitirilmeden açılmasının felaketler doğurabileceği uyarısında bulunduğunu anımsatan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, hattın yapımının devam ettiği 2014 yılında 8 ayrı göçük meydana geldiğini hatırlattı. YHT işletmeciliğinde emniyet açısından olması gereken sinyalizasyon sisteminin bir üst devresi olan Avrupa Tren İşletim Sistemi (ETCS), bu projenin erken açılmasından dolayı hattın bir kesiminde henüz devreye girmediğine dair bulgular olduğunu belirten Karasu, ETCS sisteminin hat kesiminin belli kısmında olmamasının getirdiği risklerin TCDD Demiryolu Emniyeti ve Risk Yönetim Müdürlüğü’nün yazılarında da ifade edildiğini vurguladı.

Şartnameyi sağlamayan bazalt taşı kullanıldığı ve teknik şartnamenin değiştirildiğine yönelik bilgilerin de paylaştığını hatırlatan Karasu, hattın bütünlüklü olarak incelenmesi ve bu konuda Meclis’te verdiği önergelerin dikkate alınması gerektiğinin altını bir kez daha çizdi.

Karasu, şöyle dedi:

"Yapılan açıklamalar, atılan adımlar gizli saklı yapılıyor. Bir Whatsapp hattı kurmuşlar, sözüm ona sorumluğu üzerlerinden atacaklar. Bu mudur kurumsal yapı? Bu mudur bakanlığın ciddiyeti? Vatandaşlar mağdur, ama bakanlık da bakan da sessiz. Sorunun ne olduğunu, gidermek adına ne yaptıklarını ne yapacaklarını vatandaşa açıklayamıyorlar. Bunun adı suç psikolojisidir. Çıkın ‘Biz bu hattı erken açarak hata yaptık, düzeltmek için de şunları yapıyoruz’ deyin. Ama ses yok. Bu hattaki sorunları aksamaları dile getirdim, zemin etüdü konusunda defalarca uyarılarda bulundum. Biraz insan utanır. Son derece ciddiyetsiz bu tutumdan dolayı sorumluluğu olanları kınıyorum. Bir kez daha uyarıyorum, gelin hattın tamamını bir kez daha bilimin ışığında yeniden inceleyelim, alınacak önlemleri belirleyelim. Allah korusun, bir felaket yaşanması halinde iki elim yakanızda olacaktır, bilesiniz."