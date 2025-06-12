Ankara Tabip Odası: Bilkent’te MHRS'deki 'evli/evli olmayan' ayrımı kaldırıldı

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, girişimleri ve kamuoyunun tepkisi sonrasında Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ndeki "evli/evli olmayan" ayrımının kaldırıldığını duyurdu.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde kadın doğum randevularında kadınların evli/bekar ayrımıyla karşılaşmasına tepkiler sürerken, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ayrımın oda ve tepkiler sonrasında kaldırıldığı açıklandı. Odanın konuya ilişkin açıklamasında şunlar kaydedildi: