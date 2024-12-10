Ankara Tabip Odası'ndan çağrı: Sağlık bütçesi artırılmalı

HABER MERKEZİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) sağlık harcamaları istatistiklerine göre, 2023 yılında cari sağlık harcaması yüzde 104 artarak 1 trilyon 134 milyar 894 milyon TL’ye yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması yüzde 108,1 artarak 964 milyar 355 milyon TL, özel sektör sağlık harcaması ise yüzde 95,3’lük artış ile 279 milyar 883 milyon TL oldu.

Ankara Tabip Odası konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu istatistiklerin sağlıktaki eşitsiz ve hormonlu büyümeyi gözler önüne serdiğini ifade etti.

Açıklamada, özel sağlık sektörünü hormonlu şekilde büyütmeyi hedefleyen sağlık modeli daha çok hastalanmaya, daha çok kurumlara başvurmaya, hizmetlerden yararlanmak için daha fazla cepten ödeme yapmaya odaklı olduğu vurgulandı.

Türkiye’de bir çalışanın yılda bir maaşını sağlık hizmetlerine ayırdığını kaydedilen açıklamada, çözüm önerileri ise şu şekilde sıralandı:

-Dünya Sağlık Örgütü tarafından da belirtildiği üzere sağlığa ayrılan kaynak, merkezi idari bütçe içerisinde en az yüzde 10’a çıkarılmalıdır.

-Sağlıkta finansman modeli genel vergilerle oluşan genel bütçe sistemi olmalıdır. Holdingleşmiş özel sağlık sektörüne tanınan her türlü kolaylaştırıcılık ve imtiyaz sistemi sona erdirilmelidir.

-‘Sağlıkta Dönüşüm Programına’ son verilmeli, kamu yararı ilkesi doğrultusunda hizmet sunumu ile finansman tek elde toplanmalıdır.

-Herkes için eşit, ulaşılabilir, nitelikli, ücretsiz sağlık hizmeti temel ilke alınarak, toplumsal eşitsizliği giderecek sosyal güvenlik ve sağlık politikaları oluşturulmalıdır.