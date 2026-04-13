Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ankara Tabip Odası seçimlerini Ankara Çağdaş Hekimler Grubu kazandı

Ankara Tabip Odası seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre Ankara Çağdaş Hekimler Grubu kazandı.

Ajans Haberleri
  • 13.04.2026 01:20
  • Giriş: 13.04.2026 01:20
  • Güncelleme: 13.04.2026 01:24
Kaynak: ANKA
Bu hafta sonu Ankara'da gerçekleştirilen Ankara Tabip Odası seçimini, Ankara Çağdaş Hekimler Grubu kazandı. Seçime Çağdaş Hekimler Grubu, Ankara Çağdaş Hekimler Grubu ve iktidara yakınlığıyla bilinen Beyaz Önlük Dayanışması grubu katıldı. Yapılan seçimde resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Ankara Çağdaş Hekimler Grubu oldu.

Ankara Tabip Odası’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Tabip Odası’nın bugün yapılan seçimlerini resmi olmayan sonuçlarına göre Ankara Çağdaş Hekimler Grubu kazandı. Tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz" denildi.

İktidara yakın grup seçimi kaybetmesinin ardından “Biz, biz, biz Alparslan Türkeş’in askerleriyiz" sloganları attı.

BirGün'e Abone Ol