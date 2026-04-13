Ankara Tabip Odası seçimlerini Ankara Çağdaş Hekimler Grubu kazandı

Bu hafta sonu Ankara'da gerçekleştirilen Ankara Tabip Odası seçimini, Ankara Çağdaş Hekimler Grubu kazandı. Seçime Çağdaş Hekimler Grubu, Ankara Çağdaş Hekimler Grubu ve iktidara yakınlığıyla bilinen Beyaz Önlük Dayanışması grubu katıldı. Yapılan seçimde resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Ankara Çağdaş Hekimler Grubu oldu.

Ankara Tabip Odası’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Tabip Odası’nın bugün yapılan seçimlerini resmi olmayan sonuçlarına göre Ankara Çağdaş Hekimler Grubu kazandı. Tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz" denildi.

İktidara yakın grup seçimi kaybetmesinin ardından “Biz, biz, biz Alparslan Türkeş’in askerleriyiz" sloganları attı.