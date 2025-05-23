Ankara taksi ücretleri | Ankara'da taksimetre açılış ve indi bindi ücretleri ne kadar oldu?

Ankara’da taksi ücretlerine zam geldi. Yeni tarifeyle birlikte açılış ücreti ve indi bindi fiyatlarında artış yaşandı. Yaşanan zammın ardından Ankara'da taksimetre açılış ve indi bindi ücretleri ne kadar oldu sorusunu gündeme geldi. İşte Ankara taksi ücretleri!

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