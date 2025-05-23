Ankara taksi ücretleri | Ankara'da taksimetre açılış ve indi bindi ücretleri ne kadar oldu?
Ankara’da taksi ücretlerine zam geldi. Yeni tarifeyle birlikte açılış ücreti ve indi bindi fiyatlarında artış yaşandı. Yaşanan zammın ardından Ankara'da taksimetre açılış ve indi bindi ücretleri ne kadar oldu sorusunu gündeme geldi. İşte Ankara taksi ücretleri!
Ankara’da taksi ücretlerine yönelik beklenen zam haberi geldi. En son 28 Ağustos 2024 tarihinde güncellenen tarifelerin ardından, yeni zamlı fiyatlar 25 Mayıs Pazar gününden itibaren geçerli olacak. İşte Ankara taksi ücretleri!
TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Yapılan düzenlemeyle birlikte Ankara’da taksimetre açılış ücreti 35 liradan 45 liraya çıkarıldı. Bu artış, şehir içi ulaşımı etkileyen önemli güncellemeler arasında yer alıyor.
İNDİ BİNDİ ÜCRETİ KAÇ LİRA OLDU?
Kısa mesafe için uygulanan indi bindi ücreti ise 100 liradan 130 liraya yükseldi. Yeni tarife, taksi kullanıcılarının en çok merak ettiği konular arasında yer aldı.
KİLOMETRE BAŞI NE KADAR?
Ankara taksilerinde kilometre başı ücret ise yüzde 28 zamlanarak 25 TL'den 32 TL'ye yükseldi.
ANKARA TAKSİ ÜCRETLERİ
Ankara taksi açılış ücreti, kilometre başı ücret, indi bindi ücreti ve bir saatlik bekleme ücret tarifesi şu şekilde:
- Açılış ücreti: 35 TL'den 45 TL'ye (yaklaşık %30 artış)
- Kilometre başı ücret: 25 TL'den 32 TL'ye (yaklaşık %28 artış)
- Bindi-indi ücreti: 100 TL'den 130 TL'ye (yaklaşık %30 artış)
- Bir saatlik bekleme ücreti: 150 TL'den 210 TL'ye (yaklaşık %40 artış)
ZAMLI FİYATLAR NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Ankara’daki yeni taksi tarifesi 25 Mayıs Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girdi. Başkentliler, bu tarihten itibaren taksilerde zamlı tarifeyi ödeyecek.