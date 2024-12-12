Ankara Ticaret Odası'ndan 'asgari ücret' açıklaması

Ankara Ticaret Odası Başkanı (ATO) Gürsel Baran, ATO'da dün gerçekleşen toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı konuk etti.

Baran, Ticaret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarından bakan yardımcılarının da katıldığı görüşmede, oda üyelerinin ekonomik gelişmelere ilişkin taleplerini ve görüşlerini Yılmaz'a iletti.

ASGARİ ÜCRET YORUMU

Asgari ücret görüşmelerine değinen Baran, "İşçilerimiz açısından geçim sorunu, işletmelerimiz açısından da maliyet sorunu söz konusu. Her iki tarafın da üzerinde uzlaşacağı bir rakamın açıklanmasını temenni ediyoruz" ifadesini kullandı.

Baran, asgari ücretin en temel ücret seviyesini gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yapılan işin niteliğine göre ücretler değişiyor. Zaman zaman gazetelerde haber olarak görüyoruz. Mobilya ustaları ayda 60 bin lira kazanıyor, duvar ustaları 100 bin lira, iş makinesi kullananlar 150 bin lira. Buradan şunu anlatmaya çalışıyorum, bizim esas sorunumuz nitelikli iş gücü eksikliğimiz."

"TAKSİT İMKANLARI ARTMALI"

Baran, ticari kredi kartlarının, işletmeler için önemli bir finansman aracı niteliğinde olduğuna dikkati çekerek, "İşletmelerimiz, tüm işlemlerini kredi kartıyla yürüterek işletmesinin sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışıyor. Tüm bunlara rağmen ticari kredi kartlarına taksit konusunda sınırlandırma getirilmesi mağduriyetlere yol açıyor. İşletmelerimiz, nakit akışını düzenleyebilmek, finansal planlamalarını yapabilmek açısından ticari kredi kartlarına uygulanan taksit imkanları ve çeşitliliğinin artmasının sağlanmasını talep ediyor" değerlendirmesini yaptı.