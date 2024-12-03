Ankara Tiyatro Festivali 11 bin tiyatroseveri buluşturdu

BirGün/Ankara

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, 21 Kasım – 02 Aralık 2024 tarihleri arasında “Yaşanılabilir Bir Dünya İçin Sanat” teması ile gerçekleştirildi.

27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali bu yıl geçtiğimiz günlerde yitirdiğimiz Usta Tiyatro Sanatçısı Genco Erkal'ın anısına düzenlendi.

Bu yıl, Festival Onur Ödülü Usta Sanatçı Altan Erkekli'ye, Emek Ödülü Dostlar Tiyatrosu Müdürü Ahmet Kaya'ya, Sevda Şener Tiyatro Yazarlığı Ödülü ise Oyun Yazarı Prof. Dr. Hasan Erkek'e verildi.

27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nde bu yıl İran ve Azerbaycan'dan oyunlar ile Ankara, Bilecik, Bursa, Bolu, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Ordu ve Zonguldak'tan toplam 42 oyun sahne aldı. 11 bin Ankaralı tiyatroseveri oyunlarla buluşturan festivalde ilk kez tiyatroyla tanışan 5 bin 400 kişi sahnelere ücretsiz olarak taşındı.

Ankara Büyükşehir, Çankaya, Keçiören ve Etimesgut Belediyeleri’nin desteğiyle düzenlenen Festivale başta TMMOB ve KESK olmak üzere BirGün Gazetesi, Mülkiyeliler Birliği ve ODTÜ Mezunlar Derneği gibi birçok kurum destek verdi.

Festival Komitesinden Yılmaz Eren, 27’incisi düzenlenen festivalle ilgili olarak şunları söyledi:

“Çeyrek yüz yılı geride bırakan festivalimizle; yüzlerce tiyatronun çok büyük emekle hazırladığı bir birinden farklı oyunlarla yüz binlerce sanatsevere dokunduk, ateş böceklerini çoğaltarak karartılmaya çalışılan dünyamıza ışık olmaya çalıştık. Amatör duygularla başladığımız festivalimizde tiyatronun tüm renklerini sahnelere taşımaya çalıştık. Festivalimiz büyürken bizlerde büyüdük, bu yolculukta kaybettiğimiz tüm dostlarımızı unutmadık, sevgi ve özlemle anıyoruz. Festivalimize bu yıl da büyük destek veren Belediyelerimize, kurum ve kuruluşlar ile oyunlarımıza iştirak eden Ankaralı Sanatseverlere teşekkür ederiz.”

Gelecek 28’incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, 21 Kasım-01 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.