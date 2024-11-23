Ankara Tiyatro Festivali’nde Onur Ödülü Altan Erkekli’ye

Kültür Sanat Servisi

27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’nde ‘Onur Ödülü’ usta oyuncu Altan Erkekli’ye verildi.

Çankaya Belediyesi ve Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) işbirliğiyle düzenlenen festivalin açılış programı, CerModern’de gerçekleştirildi.

Bu yıl yaşama veda eden tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ın anısına düzenlenen festival, ödül töreni öncesinde Gülüm Pekcan Dans Tiyatrosu’nun ‘Bir Çift Mavi Göz’ dans gösterisiyle başladı. Festivalde ‘Onur Ödülü’ tiyatro sanatçısı Altan Erkekli’ye, ‘Emek Ödülü’ yıllarca Dostlar Tiyatrosu Müdürü olarak sahnelere hizmet veren Ahmet Kaya’ya verildi.

‘Sevda Şener Tiyatro Yazarlığı Ödülü’ ise oyun yazarı Prof. Dr. Hasan Erkek’e takdim edildi. Altan Erkekli, ödülünü Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’den aldı.

Erkekli, geçen yıllarda Ihlamur Sokak’taki tarihi mekânından taşınmak zorunda kalan, meslek hayatına başladığı Ankara Sanat Tiyatrosu’nun yalnız bırakıldığını ve kimsenin destek vermediğini belirterek, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’den eski binanın tiyatroya verilmesi için destek istedi.

Altan Erkekli, 19 yaşında bir genç olarak Ankara İstasyonu’nda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) Tiyatro Bölümüne kayıt yaptırmak için geldiğinde, "Ben bu şehirde iki saat kalmam" dediğini ama 25 yıl kaldığını belirterek, şunları söyledi: "Beni var eden Ankaralılara çok teşekkür ediyorum. Bana her şeyi tiyatro gibi yaşamam gerektiğini, hayatın tiyatroyla değiştirilebileceğini ve emekten, sevgiden, dürüstlüğün ancak tiyatro ile aktarılabileceğini öğreten hocalarımı minnetle anıyorum, hepsi ışıklar içinde uyusun." 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, 2 Aralık’a kadar devam edecek. Festivalde bu yıl Sırbistan, İran ve Azerbaycan’dan oyunlar ile Ankara, Bilecik, Bursa, Bolu, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Ordu ve Zonguldak’tan toplam 42 oyun sahne alacak.

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TAKSAV TİYARTO FESTİVALİ’NDE BUGÜN

• Azizname

TAKSAV Bursa Tiyatro Topluluğu

Saat: 15.00

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

• Bir İdam Mahkûmunun Son Günü

Tiyatro İklimler – Ankara

Saat: 20.00

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

• Pesti İzdivaç

Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları

Saat: 20.00

ABB Şehir Tiyatroları Gençlik Parkı Büyük Sahne

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla ücretsiz.

• Kaktüs

Agon Yapım – İstanbul

Saat: 15.00

Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi Sahnesi

• Masî Ji Kuçikan Natirsin (Balıklar Köpeklerden Korkmaz)

Mordem Sanat – Diyarbakır

Saat: 20.00

Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi Sahnesi

• Ferhunde Kalfa

Bolu Bölge Tiyatrosu

Saat: 20.00

DT 75. Yıl Sahnesi